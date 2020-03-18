الدفاع التركية تعلن مقتل 3 مدنيين في هجوم للإرهابيين على عفرين

أنقرة/مؤمن ألتاش/الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل 3 مدنيين وإصابة 9 آخرين جراء قصف بالصواريخ نفذه تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي على مدينة عفرين شمالي سوريا.

جاء ذلك في بيان صادر عنها الأربعاء.

أوضح البيان: "تنظيم ي ب ك/بي كا كا الذي يرغب في زعزعة الاستقرار والأمن في منطقة غصن الزيتون استهدف المدنيين الأبرياء عبر إطلاقة 5 صواريخ غراد على مركز عفرين".

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وأضاف البيان: "قتل الإرهابيون عبر الهجوم الدنيء 3 مدنيين أبرياء وإصابوا 9 آخرين بجروح".

وتأتي هجمات التنظيم الإرهابي رغم الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان التركي والروسي، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وينص على إخراج جميع عناصر التنظيم وأسلحتهم من منطقتي منبج وتل رفعت، خلال 150 ساعة.

ورغم الاتفاق، يواصل "ي ب ك" احتلال "تل رفعت" التي سيطر عليها بدعم جوي روسي عام 2016، فيما تم طرد عناصر التنظيم من مدينة عفرين شمالي سوريا في مارس/آذار 2018، ضمن عملية "غصن الزيتون" التي نفذها الجيش التركي و"السوري الحر" آنذاك.



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