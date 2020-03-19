ناشطون يطلقون حملة للإفراج عن الإخوان الإرهابية ودعاة الفوضى بمصر

أطلق اليساريين في مصر من دعاة الفوضى، بالتنسيق مع بعض اليساريين بالخارج، وبعض النشطاء والشخصيات الإخوانية بمصر، حملة للإفراج عن الإخوان الإرهابية بمصر ودعاة الفوضى.

ودعا النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لبلاغ للنائب العام المصري والقضاء المصري لعدم الإفراج عن مثل هؤلاء الذين يروجون لاستخدام أزمة وباء كورونا والتحرك بأوساط الشعب المصرى لإفقاده الثقة بحكومته وإثارة البلبلة حتى يتمكنوا من تحقيق هدفهم الذين عجزوا عن تحقيقه خلال الفترة الماضية نتيجة تلاحم الشعب مع قادته في مواجهة هذا المخطط.

وأكدوا، أن فيروس الإخوان بمصر ودعاة الفوضى أخطر من الكورونا، ولابد من استمرار عزل الإخوان بمصر ودعاة الفوضى لحماية الشعب المصري، مشيرين إلى أن من ينادي بالإفراج عنهم هم: جماعة الإخوان وقنواتها وقناة الجزيرة القطرية و النشطاء المصريين جمال عيد ووالدة علاء عبد الفتاح وشقيقته والإخوانية رباب المهدي ورئيس حزب سياسي يدعى الوطنية وصحفي يقتات من الخارج ويدعو للفوضى تحت شعار حرية الصحافة.

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