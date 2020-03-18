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#الإمارات ستعلق منح التأشيرات عند الوصول بدءا من 19 مارس

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - امرأة تضع كمامة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس بمطار دبي الدولي يوم 29 يناير 2020

قالت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لندن على تويتر يوم الأربعاء إن الإمارات ستوقف مؤقتا إصدار تأشيرات الدخول عند الوصول باستثناء لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية اعتبارا من 19 مارس آذار.

وقالت سفارتا أستراليا ونيوزيلندا في الإمارات إن الموجودين بالدولة الخليجية ولديهم تأشيرة سارية لن يتأثروا.

 

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