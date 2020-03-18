قالت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لندن على تويتر يوم الأربعاء إن الإمارات ستوقف مؤقتا إصدار تأشيرات الدخول عند الوصول باستثناء لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية اعتبارا من 19 مارس آذار.
وقالت سفارتا أستراليا ونيوزيلندا في الإمارات إن الموجودين بالدولة الخليجية ولديهم تأشيرة سارية لن يتأثروا.
كانت هذه تفاصيل خبر #الإمارات ستعلق منح التأشيرات عند الوصول بدءا من 19 مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.