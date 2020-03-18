هبوط مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال شهر فبراير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

هبطت مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال فبراير الماضي 7.4% على أساس سنوي.



وبحسب النشرة الشهرية لاتحاد مصنعي السيارات الأوروبي، بلغت مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي نحو 957 ألف سيارة.

وذكر الاتحاد أن التراجع جاء نتيجة عدة عوامل منها تغيير نظام الضرائب في العديد من دول الاتحاد وضعف أداء الاقتصاد العالمي وقلق المستهلكين.

وسجلت السوق الألمانية أكبر تراجع للمبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 10.8% ، كما تراجعت المبيعات في إيطاليا 8.8% وفي إسبانيا بنسبة 6% وفي فرنسا بنسبة2.7%

في الوقت نفسه نجحت مجموعة فولكسفاجن الألمانية في تعزيز حصتها السوقية الأكبر في أوروبا لتصل إلى 25% مقابل 24% خلال فبراير/شباط من العام الماضي.

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وجاءت مجموعة "بي.إس.إيه" الفرنسية التي تنتج سيارات بيجو وستروين في المركز الثاني من حيث الحصة السوقية بنسبة 17% ثم رينو الفرنسية في المركز الثالث وحصتها 10.5%، ثم فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية 7.5%، وهيونداي الكورية الجنوبية 7.1%، وبي إم دبليو الألمانية 5.8%.

وتعتزم مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية لصناعة السيارات أكبر مجموعة سيارات أوروبية تعليق الإنتاج في العديد من مصانعها مؤقتا بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وذكرت مصادر من مجلس شؤون العاملين في الشركة في مقرها بمدينة فولفسبورج الألمانية، الثلاثاء، أن معظم مصانع الشركة ستنهي دورتها الأخيرة يوم الجمعة المقبل.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه تم اتخاذ القرار في ضوء العاملين الذين يعملون جنبا إلى جنب على خطوط التجميع، وهو أمر لا يتماشى مع توجيهات الحكومة بالحفاظ على المسافات بين الأفراد.

ويتوقع خبراء الاقتصاد تراجعا حادا في مبيعات السيارات في غرب أوروبا بسبب جائحة كورونا المستجد.

وجاء في دراسة لمعهد "كاستمر إنسايت" السويسري لأبحاث السوق أن أسواقا رئيسية مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا ستشهد تراجعا ملحوظا في مبيعات السيارات هذا العام مقارنة بالعام الماضي.