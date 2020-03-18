سبعة آسيويين ملثمين يسرقون 666 ألف درهم من سيارة نقل أموال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيهاب عطا

كون 7 من الآسيويين الملثمين عصابة، ووزعوا الأدوار فيما بينهم، لسرقة ما يعادل 666 ألف درهم من عملة الدولة وعملات أخرى، من سيارة نقل أموال بعد تحركها من أمام أحد فروع شركة صرافة.

أحالت نيابة دبي العامة، المتهمين للمحاكمة، ودلت التحقيقات على أن المتهمين السبعة، بالتعاون مع آخرين مجهولين توصلوا لمعلومات عن سيارة نقل الأموال التابعة لإحدى شركات الصرافة، ووزعوا الأدوار فيما بينهم بعد أن علموا أوصافها ومواعيد تحركها، وراقبوها بعد تحركها من مطار الشارقة ثم اتجاهها إلى دبي، ومرورها على أحد الفروع واستلامها منه حقيبة سوداء كان بها حصيلة اليوم، حيث كان التوقيت حوالي الثامنة مساء، وبعد أن خرجت السيارة إلى الطريق العام، استخدم المتهمون سيارتين إحداهما من نوع بك آب وأخرى صالون عادية، حيث سبقت البك آب سيارة نقل الأموال وتوقفت أمامها، وبقيت السيارة الأخرى خلفها، ونزل 3 من أفراد العصابة ملثمين وهاجموا المجني عليهم الثلاثة، وكسروا زجاج أبواب السيارة، وهددوهم بسكين حتى يسلموهم الأموال التي بحوزتهم، وشهد أحد المجني عليهم أنه شاهد أحد المتهمين ينزل من السيارة التي كانت تقف خلفهم وساعد المتهمين الثلاثة في الاعتداء عليه وزميليه، والسرقة بينما ظل آخرون في السيارة الخلفية يراقبون الوضع.