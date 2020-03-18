جامعة خليفة تحصل على براءة اختراع لمشروع تكنولوجي بريادة إماراتية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا حصولها على براءة اختراع عن مشروع تكنولوجي ناشئ بريادة إماراتية لأحد خريجي طلبة الجامعة تحت إشراف عضو من الهيئة الأكاديمية في الجامعة.

وحصلت الجامعة مؤخراً على حق الملكية الفكرية لمشروع تكنولوجي مبتكر، محققةً بذلك إنجازاً آخر يُضاف إلى سلسلة الإنجازات التي قامت بها الجامعة خلال رحلتها في مجال الابتكار، ويُستخدم جهاز المراقبة، والذي أطلقت عليه الشركة الإماراتية الناشئة اسم «قلب الجنين»، في المنزل بهدف مراقبة ضربات قلب الجنين لدى الأم الحامل.

وتم تطوير تكنولوجيا هذا المشروع على يد الدكتور إحسان خندوكر، الأستاذ المشارك في الهندسة الطبية الحيوية، وتم بعد ذلك منح ترخيص الملكية الفكرية لشركة مشاريع البحوث المتقدمة الناشئة والتي قام بتأسيسها سعيد الطنيجي، الحاصل على درجة الماجستير في الهندسة الطبية الحيوية، ثم قامت بعد ذلك جامعة خليفة ممثلة في مركز خليفة للابتكار باحتضانه.

ويتكون جهاز «قلب الجنين» من أربع مجسات لتخطيط صوت نبضات قلب الجنين، والتي توضع على بطن الأم من خلال حمالات الأمان المصنوعة من النسيج ذات الشكل المربع وأحزمة مرنة، والذي يسهل على المرأة الحامل عملية الاستماع إلى ضربات قلب طفلها، ما يشعرها بالاطمئنان.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في الجامعة: «لا يقتصر دور جامعة خليفة فقط على التدريب والتعليم، بل توفر الجامعة لطلبتها رحلة نجاح متكاملة تبدأ بدراسة أحد برامج البكالوريوس في التخصصات التي تصب في خدمة القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية للدولة، مروراً بالدراسات العليا وإجراء البحوث المتطورة بالاستفادة من أحد المراكز البحثية في الجامعة ووصولاً إلى تأسيس شركة ناشئة تقوم بتحويل البحوث وبراءات الاختراع إلى تطبيقات عملية يمكن تسويقها وإيصالها إلى القطاعات للاستفادة منها».