أكبر صفقة مقايضة حديثة بين بلدين.. تسديد الدين بالأبقار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين



تسلمت أنجولا أكثر من 1000 بقرة تشادية كدفعة أولى من الدين المتراكم على نجامينا (عاصمة تشاد) والذي يصل إلى 100 مليون دولار، وتم الاتفاق على تسديده عن طريق «الماشية». وينص الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومتان على دفع تشاد 75000 رأس من الماشية إلى أنجولا على مدى 10 سنوات، مايعني أن سعر «رأس الماشية» سيكون 1333 دولاراً. كما نص على أن تلحق الدفعة الثانية المكونة من 3500 رأس من الماشية، المجموعة الأولى خلال أقل من شهر. وعلى الرغم من غرابة الاتفاق في عالم العولمة، إلا أنه يعد مربحاً للطرفين، إذ تفتقر تشاد للسيولة، بينما تحتاج أنجولا إلى الماشية، بعد معاناتها من موجات جفاف شديدة طوال الأعوام الماضية، تسببت في نفوق آلاف الحيوانات، ومغادرة القرويين مئات القرى. وبالنسبة لتشاد تمثل الثروة الحيوانية 30% من صادراتها، ومصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية بعد النفط، وتشير بعض الإحصاءات إلى امتلاكها مايقارب من 94 مليون رأس من الماشية.