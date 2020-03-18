أسهم الإمارات ترتّد إلى المنطقة الخضراء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتدت الأسهم المحلية في جلسة تداولات، اليوم الأربعاء، مستفيدة من الارتدادة القوية للأسواق الأمريكية، أمس الثلاثاء، وبالتوازي مع بدء تطبيق سوقي أبوظبي ودبي الماليين خفض الحد الأقصى لتراجع الأسهم من 10% إلى 5%، ما حفز المستثمرين على الإقبال على الشراء.

وأغلق مؤشر دبي على ارتفاع 1.03% بعدما قفز 2.5% عند الافتتاح، في المقابل أغلق مؤشر أبوظبي عند ارتفاع 2.3% بعدما قفز 3% عن الافتتاح. ويأتي هذا الأداء عقب سلسلة من التراجعات استمرت خمس جلسات متتالية.

وجاءت الارتفاعات مدعومة بسيولة 550 مليون درهم انقسمت مناصفة بين السوقين.