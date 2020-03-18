إفريقيا المسلحة بخبرتها في التعامل مع الإيبولا تستعد لمواجهة كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقول مسؤولو الصحة إنه عندما تبين ارتفاع درجة حرارة راكب قادم من بروكسل لدى وصوله إلى مطار نسيمالين في ياوندي عاصمة الكاميرون، نُقل بسرعة إلى المستشفى وبعد أربع ساعات جرى تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد ليصبح بذلك رابع حالة إصابة في البلاد.

وتجري الكاميرون فحصاً طبياً أشمل منذ وقت طويل قبل كشف الصين عن كوفيد 19 الذي أودى بحياة أكثر من 7500 شخص على مستوى العالم. وتأمل الكاميرون وبلدان أخرى في القارة الإفريقية، أن تساعد خبرتها في التعامل مع الإيبولا وغيرها من الأوبئة نظامها الصحي على التعامل مع جائحة قد تنتشر فيها بسرعة.

جورج ألن إيتوندي مبالا، مدير وحدة الاستجابة في وزارة الصحة بالكاميرون، قال «لدينا حالات لم تكتشفها التدابير في فرنسا وإيطاليا اكتُشفت هنا» واصفاً عملية الفحص «بشبكة التجسس». وأضاف «الأوبئة تأتي وتذهب، لكننا نستمر في المراقبة».

ظهر كوفيد 19 الذي يجتاح أوروبا الآن، فيما لا يقل عن 27 من بين 49 دولة في إفريقيا جنوبي الصحراء. وفي معظمها، لم يتجاوز عدد الحالات المسجلة رقم تسعة ولم تظهر على الأغلب في الداخل وإنما جاءت من الخارج، ومن أوروبا بالأساس. لكن المخاطر كبيرة فإذا وصل المرض إلى المناطق الأشد فقراً في إفريقيا، فإن عوامل كالظروف المعيشية البائسة والازدحام قد تجعله ينتشر بسرعة البرق.

وقررت الكاميرون، الثلاثاء، إغلاق حدودها البرية والجوية والبحرية إلى أجل غير مسمى وهي خطوة غير مألوفة في قارة تخشى منظمة الصحة العالمية من أن الحدود غير المحكمة بين دولها تعني أن حركة التنقل قد تستمر دون رقابة.

كما اتخذت الدول التي لا توجد فيها حالات إصابات مؤكدة حتى اليوم بفيروس كورونا إجراءات احترازية، فأعلنت حكومة مالي، الثلاثاء عن تعليق الرحلات الجوية القادمة من بلدان ظهر فيها الفيروس، بينما قال محمد إيسوفو رئيس النيجر في بيان إن بلاده قررت وقف الرحلات الدولية وإغلاق الحدود البرية لمدة أسبوعين اعتباراً من الخميس.

جون نكنجاسونج، رئيس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض، أشار إلى أن المستشفيات في أنحاء القارة مثقلة بالفعل بحالات الحصبة والملاريا وغيرهما من الأمراض المعدية المميتة، وقال إن مطالبة الناس بالعزل الذاتي في المنزل ليست عملية في كثير من الحالات، حيث تعيش عائلات كبيرة في غرفة واحدة وتتشارك مع العائلات الأخرى في الحي في صنابير المياه والمراحيض وتعيش على ما تكسبه من العمل اليومي.

وأكد أن على إفريقيا الاستعداد لتحد كبير.

الدكتور أنجوك جوردون كول، مدير حوادث التفشي في وزارة الصحة في جنوب السودان قال إنه لا توجد لديهم سوى 24 سريراً لعزل المرضى.

وأضاف أن مسؤولي الصحة العامة يحثون الناس على غسل اليدين، لكن الكثيرين في الدولة الفقيرة لا يستطيعون شراء الصابون وليست لديهم مياه نظيفة جارية.

وتكافح نيجيريا، الدولة الإفريقية الأكبر من حيث عدد السكان والتي ظهرت فيها ثلاث حالات إصابة مؤكدة، لزيادة عدد أسرة العزل وتوفير تدريب طبي واستعدادات أكثر تخصصاً في مستشفيات الدولة.

قال تشيكوي إيهيكويزي، رئيس مركز مكافحة الأمراض في نيجيريا «نظامنا الطبي ليس قوياً على النحو الذي نتمنى». وأضاف «قلقون إلى حد ما من قدرتنا على التعامل مع تفش كبير فإننا نركز بشدة على الوقاية والاكتشاف المبكر».

وأشار تقرير صادر عن المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التي أنشأها الاتحاد الإفريقي في 2017، مع منظمة الصحة العالمية لتعزيز التنسيق في مواجهة الطوارئ وتحسين الفحص والمراقبة وتجهيز مراكز العلاج، إلى أنه لا توجد عند المعابر الحدودية مواقع لعزل الحالات المشتبه بإصابتها، ولا يوجد في عشرات الدول الإفريقية ما يكفي من العمالة المدربة في قطاع الصحة. وأضاف التقرير «قد يؤدي هذا إلى معدلات وفيات مرتفعة وتزايد خطر انتشار المرض».

وفي جنوب إفريقيا، حيث يوجد 62 حالة إصابة مسجلة بالفيروس، قالت سوزان كليري، أستاذة اقتصاديات الصحة في جامعة كيب تاون، إن الخدمات الطبية قد «تقف عاجزة» إذا انتشر الفيروس في الأحياء العشوائية الكبيرة في أنحاء البلاد.وأضافت «العدوى في الأحياء العشوائية كارثة محققة».