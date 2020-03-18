دير لايين: المسؤولون السياسيون «قللوا من أهمية» خطر كورونا في البداية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بأن المسؤولين السياسيين «قللوا من أهمية» حجم الخطر الذي يشكله وباء كورونا المستجد، وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة بيلد الألمانية الأربعاء. وقالت فون دير لايين للصحيفة «أعتقد أننا جميعاً، ونحن لسنا خبراء، قللنا من أهمية فيروس كورونا المستجد في البداية». وأضافت «لكن مع الوقت تبين أنه فيروس سيشغلنا لفترة طويلة. لقد أدركنا أن كل هذه الإجراءات التي كانت تبدو قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع جذرية وقاسية، كان يجب أن تتخذ». مذكرة بأن أوروبا تعتبر في الوقت الراهن بؤرة الأزمة. لكنها رفضت تعبير «حرب» ضد الفيروس الذي استخدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين الماضي. وقالت «شخصياً لا أستخدم تعبير حرب لكنني أتفهم دافع الرئيس الفرنسي لأن فيروس كورونا المستجد خصم يثير القلق».