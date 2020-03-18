اقتصادية دبي: إصدار 2,523 رخصة جديدة منذ بداية شهر مارس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، الأربعاء، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها منذ بداية شهر مارس 2020 وحتى اليوم وصل إلى 2,523 رخصة ساهمت في إضافة 6,713 وظيفة إلى سوق العمل، وتوزعت على عدة أنشطة جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية (1,900 رخصة) بنسبة 58%، ثم التجارية (590) بنسبة 39.3%.

وتؤكد هذه الأرقام استمرارية مجتمع الأعمال نحو التوسع في الإمارة، الأمر الذي يعزز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

وتركز اقتصادية دبي متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري على جعل عملية تسجيل الشركات الجديدة وإصدار الرخص التجارية سهلة وسريعة الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تنافسية دبي عالمياً باعتبارها المنصة المثالية للتوسع واستدامة الشركات الإقليمية والعالمية. وتماشياً مع رؤية اقتصادية دبي لمساعدة أصحاب الشركات على إطلاق وتوسيع أعمالهم دون الحاجة إلى عمليات وإجراءات مطولة، أصبح انطلاق الشركات في دبي أسرع وأسهل من أي وقت مضى.

وأظهر تقرير حركة الأعمال نتائج قياسية في معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة منذ بداية شهر مارس وحتى اليوم، حيث تم تسجيل 18,037 معاملة، في حين وصل إجمالي المعاملات المنجزة من خلال مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي إلى 13,629 معاملة أي ما يشكل 76% من إجمالي المعاملات، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور، كما تعكس الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.

ووصل إجمالي معاملات التجديد إلى 6,672 معاملة منذ بداية شهر مارس وحتى اليوم، في حين وصل إجمالي معاملات تجديد الرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية إلى 3,367 معاملة، وهو ما يشكل 50% من إجمالي المعاملات، مما يؤكد على استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي.