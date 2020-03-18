شكرا لقرائتكم خبر عن النيجر تعلن تحييد 50 مقاتلاً من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت وزارة الدفاع النيجرية، أمس الأول الإثنين، أنّ 50 مقاتلاً من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية تمّ «تحييدهم» خلال معركة في منطقة تومور الواقعة جنوب شرقي البلاد.
وقالت الوزارة في بيان إنّ «عناصر إرهابية من بوكو حرام مدجّجة بالأسلحة، هاجمت ليل الأحد الماضي على متن حوالى 20 آلية مركز الاستطلاع العسكري في تومور في مقاطعة ديفا. إنّ الردّ التلقائي لقواتنا الدفاعية والأمنية أتاح صدّ العدو».
وتابع البيان، أنّ «الحصيلة المؤقتة هي سقوط جريح واحد في صفوفنا، وتحييد (مقتل) 50 مقاتلاً من بوكو حرام». وأضافت الوزارة في بيانها، أنّ وحدات من الجيش «لاحقت فلول المهاجمين حتى مخبئهم على ضفة بحيرة تشاد»، مشيرة إلى اعتقال «العديد من المشتبه فيهم» وضبط «آليتين وأسلحة كثيرة».
وهذا ليس الهجوم الأول ل«بوكو حرام» على تومور، المنطقة الواقعة في مقاطعة ديفا بالقرب من نيجيريا، والتي يستهدفها المتشددون منذ العام 2015. ( ا ف ب)
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