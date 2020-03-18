«كورونا» يشلّ السينما ويلجم الإبداع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مارلين سلوم

لأول مرة في تاريخ «الفن السابع»، تواجه السينما أزمة غير مسبوقة، مع دخول العالم في حرب حقيقية على «الكائن الخفي» الذي تحول من فيروس، إلى وباء يجبر الناس على البقاء في منازلهم. السينما تسدل ستائرها بأمر من «كورونا»، وكثير من قوانين المشاهدة تغيرت، واستوديوهات أغلقت أبوابها، ومواعيد ألغيت، أو تأجلت، وشباك التذاكر شهد تدهوراً في الأرقام، ونجوم أصيبوا ب«كوفيد 19». إنها محنة عالمية تلجم الإبداع، وأثرها واضح في السينما في كل مكان.

قد تستغرب أن تكون المحنة التي نمر بها حالياً، هي الأصعب على مر التاريخ، من حيث أثرها في كثير من مرافق الحياة، وحركة تنقلات البشر بين الدول، وبين المناطق داخل الدولة الواحدة، وإجبارها الناس على الانعزال داخل منازلهم، ما فرض حالة من الطوارئ ألقت بظلالها على العروض السينمائية، والمسرحية، وكل ما له علاقة بالفن، والترفيه، منعاً للتجمعات، واحتمال انتقال العدوى بشكل سريع، وسعياً إلى الحد من انتشار «كوفيد 19». والأزمة التي تعيشها صناعة السينما بسبب «كورونا»، لم تشهدها يوماً، حتى خلال الحرب العالمية الثانية، حيث كانت الأفلام وسيلة للترفيه، وإضحاك الناس، كما استغلت الصناعة حينئذ لبث رسائل سياسية، وشحذ النفوس. فكيف ترك الوباء اللعين أثره في هذه الصناعة؟ وكيف تعاملت كبرى الشركات العالمية معه؟

إنها نكسة سيذكرها التاريخ، ووقفة إجبارية عن الإنتاج، وعرض الأفلام، وتحمّل خسائر مالية ضخمة لم تستثن أحداً. تأخر تفاعل صناعة السينما مع «الحدث البيولوجي» الذي يلف العالم، مخلّفاً إصابات، ووفيات، وهو أمر الطبيعي؛ لأن المعلومات عن هذا «الفيروس التاجي»، كما يسمونه، لم تكن متوفرة بشكل مؤكد، ولا حاسمة، ولم يدق العلماء ومنظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر مع بداية ظهوره في الصين، في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لذا بقيت العروض السينمائية تسير كأن شيئاً لا يحدث في العالم، والجمهور يتهافت على الصالات، والشركات ترصد شباك التذاكر، وتسجل أرباحاً خيالية. واختتم موسم 2019 السينمائي بحفل الأوسكار في فبراير/ شباط الماضي، ولم يغب عنه النجوم، والمشاهير، حيث توج الفيلم الكوري «طفيلي» بمجموعة جوائز استحقها.

وقتها، لم يكن هناك قلق من انتشار العدوى داخل الصالات، لكن الفيروس اللعين سارع في مداهمة دول متفرقة، وحصد أرواحاً، وعزل مدناً، ثم دولاً، حتى بات لزاماً إعلان الحجر الصحي، وعزل الأفراد، والعائلات داخل المنازل. هنا بادر صناع السينما إلى الإعلان عن مساهمتهم في محاربة «كورونا» بالحد من انتشاره، متخذين إجراءات أولية باستقبال نصف أعداد الجمهور، أي تقليل استيعاب الصالات إلى النصف، مع تحمل الخسائر الممكنة.

الظاهرة انتشرت في أمريكا أولاً، حيث أعلنت أكبر المؤسسات المالكة لدور عرض في مختلف الولايات، وخارجها أيضاً، عن تخفيض استيعاب صالاتها إلى النصف. وأول من بدأ بإصدار القرار وتنفيذه، أكبر شركات مالكة لدور عرض في أمريكا، «إي إم سي»، و«مالكو»، و«إيماجن للترفيه»، ثم تبعتها الشركات الأخرى.

ولم تكتف سلسلة صالات «ألامو درافت هاوس» الأمريكية الشهيرة، باتخاذ إجراءات صحية وقائية، بل عمدت إلى إصدار قرار بمنح موظفيها المصابين ب «كورونا»، وعند بداية إحساسهم بالأعراض الحقيقية، إجازة مرضية مدفوعة الأجر.

سرعة انتشار «كورونا» فرضت سرعة في تعديل القرارات، واتخاذ إجراءات أكثر تشدداً من أجل سلامة الناس. وبالتالي لم يعد كافياً تقليص أعداد المشاهدين في الصالات، بل أصبح لزاماً على الدول أخذ أقصى درجات الحيطة، والحذر، ومنع التجمعات. وفرنسا التي أجازت العروض السينمائية شرط ألا يزيد عدد الجمهور الحاضر في كل دار على 100 مشاهد، أتبعت قرارها بين يوم وليلة، بإغلاق كل الدور، والمسارح، وطبعاً المقاهي، وأماكن التجمعات، بسبب تفشي الفيروس بشكل مخيف. ومثلها فعلت دول عدة، وإذا لم يصدر القرار من الدولة، فإن سلسلة شركات عالمية بادرت بنفسها إلى إغلاق صالاتها حول العالم، وكرّت السبحة في بولندا، وإيطاليا، وإسبانيا، وبلجيكا، وجمهورية التشيك، ولبنان، والعراق، والكويت، والجزائر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، وغيرها. بعض تلك الشركات حدد تاريخ الإغلاق حتى أواخر مارس/ آذار الجاري، والبعض الآخر اكتفى بعبارة «حتى إشعار آخر».

ومن آثار «كورونا» أيضاً، الانخفاض الحاد في مؤشرات شبّاك التذاكر، التي تعتمدها شركات الإنتاج كمؤشر لعائدات أفلامها، ونسب النجاح المحققة. الهبوط تراوح ما بين ال 10 و35% في يوم واحد، أي من مساء الأربعاء، إلى الخميس الماضيين، علماً بأن الأفلام التي كانت معروضة في الصالات لم تتغير، وكان الإقبال عليها شديداً، مثل «بلودشوت» (إنتاج سوني بيكتشرز)، و«ذا واي باك» (إنتاج وورنر بروس)، و«بيردز أوف براي» (إنتاج دي سي انترتينمنت)..

تأجيل حتى إشعار آخر لا شيء مؤكداً ولا شيء محدداً. صناعة السينما معلقة حتى إشعار آخر، والاستوديوهات كما أماكن التصوير أطفأت الأضواء وألغت كل أعمال التصوير. ومن أبرز الشركات التي علقت أنشطتها «ديزني»، و«بارامونت»، و«يونيفرسال»، ففي الثالث عشر من الشهر الجاري، أعلنت «ديزني» وقف تصوير ثمانية أفلام مهمة، وتأجيل إصدار أفلامها الجديدة، «مولان» الذي كان مقرراً عرضه بنسخته الجديدة غير الكرتونية في التاسع من مارس/ آذار، إلى أجل غير مسمى؛ كذلك تأجل عرض «نيو موتانتس»، و«أنتلرز» من دون تعيين تواريخ محددة. كما تأجل تصوير فيلم «مهمة مستحيلة» (إنتاج بارامونت) بجزئه الجديد مع النجم توم كروز، الذي كانت أحداثه تجري في البندقية؛ والنسخة الجديدة من سلسلة «جوراسيك بارك» إنتاج يونيفرسال، والذي صور بعض مشاهده فعلياً في لندن. كذلك فضلت «وارنر بروس» حجب فيلم «باتمان» وتوقيف تصويره إلى أن تنتهي أزمة «كورونا».

ومن الإصدارات الرئيسية المؤجلة، فيلم «مكان هادئ» بجزئه الثاني لشركة بارامونت، فيلم جيمس بوند «لا وقت للموت»، «الأرملة السوداء»، و«فاست أند فوريوس 9» لشركة يونيفرسال والذي كان مقرراً عرضه في 22 مايو/ أيار المقبل إلى إبريل/ نيسان 2021.

الأمر طبعاً لا يتوقف على تأجيل تصوير، وعرض أفلام، بل إلغاء مهرجانات سينمائية، منها مهرجان «كان السينمائي الدولي» الذي لم يعلن بعد عن موعد دورته الجديدة، كما ألغي حفل ختام مهرجان الأقصر، و«سينماكون 2020»، وهو المؤتمر السنوي للرابطة الوطنية لأصحاب المسرح في لاس فيجاس والذي كان من المقرر عقده من 30 الجاري إلى 2 إبريل/ نيسان.



المصاب الشهم



صدم محبو النجم العالمي توم هانكس بخبر إصابته وزوجته ريتا ويلسون بفيروس «كورونا»، لكن الفنان الراقي والمثقف والذي احترم فنه وجمهوره طوال رحلته، جعل من الخبر عبرة، ونموذجاً في عز المحنة، فقد اختار أن يعلن بنفسه عن إصابتهما عبر صفحته على التواصل الاجتماعي، ذاكراً كل الأعراض التي شعرا بها بالتفصيل، آخذاً جمهوره معه في رحلة العلاج والحجر الصحي، ليس بهدف حصد المزيد من الإعجاب ولا نيل الشفقة؛ بل لتكون تجربتهما في خدمة الآخرين، ومحفزاً لرفع المعنويات والنظر إلى الأمور بكثير من القوة والشجاعة والتفاؤل.

هانكس، نجم بكل معنى النجومية، يستحق التقدير في كل وقت، والدعاء له ولزوجته ولكل المصابين بالشفاء والسلامة، علماً بأن الفيروس أصاب عدداً من المشاهير في مجالات مختلفة غير فنية.

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