شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلق منح التأشيرات عند الوصول بدءا من 19 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لندن على تويتر اليوم الأربعاء إن الإمارات ستوقف مؤقتا إصدار تأشيرات الدخول عند الوصول باستثناء لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية اعتبارا من 19 مارس. وقالت سفارتا أستراليا ونيوزيلندا فى الإمارات إن الموجودين بالدولة الخليجية ولديهم تأشيرة سارية لن يتأثروا. Advertisements

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