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الصحة الجزائرية تعلن وفاة الحالة السادسة بسبب فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصحة الجزائرية اليوم الأربعاء، وفاة الحالة السادسة في البلاد جراء فيروس كورونا، جاء ذلك بحسب ما ذكرته شبكة سكاى نيوز، وأعلن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، إغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية مع استثناء نقل البضائع حتى إشعار آخر، كما تم منع كل التجمعات والمسيرات وإغلاق المساجد وأماكن العبادة مع الإبقاء على الآذان، لإحتواء فيروس كورونا "كوفيد 19".

 

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وكان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، قد وجه وزيرى الشؤون الخارجية والأشغال العمومية والنقل، لإحصاء الجزائريين العالقين فى مطار الدار البيضاء بالمغرب والتكفل بهم تمهيدا لإعادتهم الى البلاد، بعد وقف الرحلات الجوية خوفا من انتشار فيروس كورونا.

 

وقال بيان للرئاسة الجزائرية إنه "أعطى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم، تعليمات إلى وزيرى الشؤون الخارجية والأشغال العمومية والنقل، لإحصاء عدد الجزائريين العالقين فى مطار الدار البيضاء بالمغرب والتكفل بهم، تمهيدا لإعادتهم إلى أرض الوطن فور الانتهاء من عملية الإحصاء الجارية منذ مساء أمس".

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