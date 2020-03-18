كورونا.. وفاة مسن لبناني وعدد المصابين يرتفع إلى 133

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، وفاة مسن، جراء فيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين إلى 133 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير نشرته على موقعها، إنه ابتداءً من 21 فبراير/ شباط وحتى 18 مارس/ آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة 133 حالة بعد تسجيل 13 حالة جديدة الثلاثاء.



وذكر التقرير، أن حالة الوفاة كانت لشخص في العقد التاسع من العمر كان في وضع صحي حرج ويعاني من أمراض مزمنة.



وأفادت الوزارة أنها تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه في إصابتهم، مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس.



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وناشدت الوزارة جميع المواطنين "التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية لا سيما الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى".

يشار أن العدد الإجمالي للمتوفين جراء الفيروس في لبنان بلغ 4 حالات.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 202 ألف شخص في 167 بلدا وإقليما، توفي منهم أكثر من 8000، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.