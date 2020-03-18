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منظمات تركية ترسل مساعدات إنسانية وإغاثية إلى ريف إدلب

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هطاي / الخليج 365

أرسلت منظمات إغاثية تركية، 12 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية، إلى ريف محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

المساعدات المرسلة من قبل وكالة الكوارث والطوارئ "أفاد"، والهلال الأحمر التركي، وجمعية أصدقاء أضنة، تضمنت خياما، وطحينا، ومواد غذائية، ومنظفات، وملابس.

ووصلت المساعدات قضاء "يايلاداغ" بولاية هطاي جنوبي تركيا، لتتوجه بعدها إلى ريف إدلب، حيث سيتم توزيعها على الأسر المحتاجة.

وتواجه عشرات العائلات السورية النازحة جراء قصف قوات النظام، في محافظة إدلب، ظروفا معيشية صعبة بمخيمات بدائية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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