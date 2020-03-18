كورونا.. ارتفاع الإصابات في الكويت إلى 242 وعُمان إلى 33

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 142.

وقال متحدث الوزارة، عبدالله السند، في مؤتمر صحفي، إن 8 من الإصابات الجديدة بمرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وحالتان لمخالطين لحالات مرتبطة بالسفر إليها أيضا، وحالة مرتبطة بالسفر إلى سويسرا، وحالة لمواطن تحت التقصي الوبائي.

وأضاف أن 9 حالات خرجت الثلاثاء، من ⁧‫الحجر الصحي‬⁩ ليبلغ العدد الإجمالي لمن أنهوا فترة الحجر 573 حالة.

وفي سلطنة عمان، ذكرت وزارة الصحة العمانية، الثلاثاء، أن عدد الحالات في السلطنة وصلت 33 حالة، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، في بيان الثلاثاء، رصد 38 إصابة جديدة، ليرتفع العدد إلى 171 حالة، تعافى منهم 6، ويخضع الباقون للرعاية الصحية، وفق الوكالة السعودية الرسمية للأنباء (واس).

ووصل عدد الإصابات بالفيروس ذاته في قطر 442 إضافة إلى 4 حالات تم شفاؤها بحسب مؤتمر صحفي الثلاثاء، للجنة العليا لإدارة الأزمات بالبلاد.

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وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن الحالات في البلاد التي سجلت حتى الآن 242 حالة مصابة٬ بينما وصل عدد المتعافين منه 81 شخصًا.

وفي الإمارات وصلت عدد الحالات إلى 113، حسبما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وجاءت معظم الحالات المسجلة في دول الخليجية مرتبطة بالسفر إلى إيران.

واتخذت دول الخليج عدة قرارات لمكافحة وباء كورونا ومنها إيقاف السفر والدراسة في البلاد٬ إضافة إلى عدة اجراءات منها منع الشيشة والتجمعات وخيام وقاعات الافراح والعزاء وإغلاق المطاعم والمقاهي.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 198 ألف شخص في 167 بلدا وإقليما، توفي منهم نحو 8000، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.