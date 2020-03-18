كورونا.. ارتفاع الإصابات في المغرب إلى 49 حالة

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

أعلن المغرب، الأربعاء، تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات بالمملكة إلى 49 شخصًا.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن "جميع الحالات المسجلة اليوم وافدة من الخارج، منها حالتان بمدينة أغادير (وسط) لفرنسييْن، وحالتين لمواطنين من مدينة الدار البيضاء (شمال) قادمين من إسبانيا، وحالة واحدة لمواطن من مدينة مكناس (شمال) قادم من مصر.

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والثلاثاء، دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجيش لوضع مراكز طبية مجهزة سبق له أن أمر بإحداثها بمختلف جهات المملكة رهن إشارة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، إن اقتضى الحال وعند الحاجة، بحسب بيان للديوان الملكي.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 198 ألف شخص في 167 بلدا وإقليما، توفي منهم نحو 8000، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.