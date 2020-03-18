"كورونا" ينشط صناعة المطهرات في غزة

رفح (قطاع غزة)/ هاني الشاعر/ الخليج 365-

زاد فيروس "كورونا"، الذي يضرب معظم بلدان العالم، من نسبة عمل مصانع مواد التنظيف والمطهرات، في قطاع غزة.

وفي محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، يعمل معمل "نايس كلين"، الذي يديره الفلسطيني أشرف منصور، على قدم وساق، لصناعة أكبر كمية ممكنة من المُعقمات ومواد التنظيف، لازدياد الطلب عليها، من قبل المؤسسات الحكومية، والخاصة، والأفراد.

ويؤكد منصور، لمراسل وكالة الخليج 365، أن الطلب على المعقمات في ارتفاع مستمر، ما زاد من معدل الإنتاج لديه، ليبلغ مستوى لم يسبق أن سجله منذ بدء عمل معمله عام 2009.

ويؤكد منصور، أن معمله، حاصل على ترخيص الجهات الحكومية بما فيها وزارة الصحة.

ويقول منصور، إنه لم يرفع من ثمن المنتج، ويباع للتجار وأصحاب المحال بالسعر السابق.

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ويوضح أن عبوة المعقم (كحول إيثانول) على شكل جل، نصف لتر، تباع للتجار ب12 شيقلا (الدولار: 3.86 شيقلا)، فيما تباع للجمهور بـ 15 شيقلا.

ويشير منصور، إلى وجود نقص في مادة الكحول، وهي المكون الرئيس في صناعة المعقمات والمطهرات، بسبب ازدياد الطلب عليها عالميًا، معربا عن خشيته من إمكانية ارتفاع أسعار المعقمات في السوق الفلسطيني، في الفترة المقبلة.

ويضيف "كل برميل كحول يزن (220 لترًا) زاد ثمنه بنسبة 35% محليًا؛ بسبب زياد الطلب العالمي، وارتفاع سعر تداول عملة الدولار الأميركي، مؤخرا.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 198 ألف شخص في 167 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 8000، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.