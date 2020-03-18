ليبيا.. تجدد الاشتباكات المسلحة بمحور الرملة جنوبي طرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365



تجددت صباح الأربعاء، الاشتباكات المسلحة بين قوات الحكومة الليبية ومليشيات خليفة حفتر، في محور الرملة جنوبي العاصمة طرابلس.



وفي تصريح للأناضول، قال مصطفى المجعي، متحدث المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، إن "الاشتباكات تجددت بعدما بدأت قواتنا بتعزيز مواقعها بمحور الرملة".



وأضاف المجعي أن الاشتباكات لا تزال مستمرة بالمحور باستخدام مختلف أنواع الأسلحة.



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وفي السياق ذاته أفاد مراسل الخليج 365، أن أصوات للمدفعية الثقيلة تسمع من حين لآخر بالأحياء الجنوبية للعاصمة.



والثلاثاء دعا الاتحاد الأوروبي و8 دول غربية وعربية، أطراف الصراع الليبي إلى إعلان وقف فوري إنساني للقتال، في ظلّ تهديد وباء كورونا.



جاء ذلك في بيان نشرته السفارة الأمريكية لدى ليبيا، عبر موقعها الالكتروني، اطلعت عليه الخليج 365.



وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 198 ألف شخص في 167 بلدا وإقليما، توفي منهم نحو 8000، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.