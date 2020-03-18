كورونا تؤجل «بلاك ويدو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة والت ديزني عن تأجيل طرح فيلم (بلاك ويدو) بسبب تفشي فيروس كورونا في ظل إغلاق دور العرض السينمائية وتوجيه النصائح للناس بتجنب التجمعات. وينتمي الفيلم إلى نوعية الحركة والإثارة من بطولة سكارليت جوهانسون، وكان من المفترض أن يفتتح موسم الصيف السينمائي، ويبدأ عرضه في صالات السينما في أول مايو /أيار. ولم تعلن ديزني موعداً جديداً لطرح الفيلم الذي تدور أحداثه في عالم مارفل للأبطال الخارقين ضمن سلسلة أفلام أفنجرز.

كانت الشركة أعلنت أنها سترجئ أيضاً طرح فيلمي (ذا برسونال هيستوريز أوف ديفيد كوبرفيلد) و(ذا وومان إين ذا ويندو) بعد أن كان من المقرر طرحهما في مايو/ أيار. كما تراجعت أيضاً عن طرح فيلم (مولان) وفيلمين آخرين في ضوء تفشي وباء كورونا على مستوى العالم.