أدب إفريقيا إلى العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

يؤكد نصر عبد الرحمن، في كتابه «أصوات من إفريقيا»، أن الجيل الجديد من أدباء وشعراء دول غرب وجنوب القارة الإفريقية، حققوا انتشاراً عالمياً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، وأصبحوا يتنافسون بقوة في المسابقات الأدبية الدولية، ويحصلون على جوائز مرموقة عالمياً، ويتناول نقاد بارزون أعمالهم بالنقد في كبريات الصحف والمجلات الأدبية الدولية، كما تترجم أعمالهم إلى أغلب لغات العالم، وتظهر عناوين كتبهم في قوائم الأكثر مبيعاً، ويتمتع المبدعون الشباب بحضور قوي في الفعاليات الثقافية والأدبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعواصم الثقافة الأوروبية.

والأهم من هذا أن إبداعات أدباء القارة شهدت تطوراً ملحوظاً على مستوى الشكل والمحتوى، وأصبحت أكثر قدرة على التعبير عن الذات الإنسانية الجمعية، وهي في سبيلها لتكون رقماً حقيقياً في المنجز الأدبي البشري، وهناك عدة عوامل موضوعية تفسر هذه الظاهرة الأدبية، من بينها زيادة حركة الهجرة من إفريقيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا في العقدين الأخيرين، إضافة إلى تحسن مستوى التعليم في بعض دول غرب ووسط القارة، وحصول عدد كبير من الشعراء والأدباء على منح وبعثات في كبريات الجامعات العالمية، ما أسهم بدوره في الاطلاع على الثقافة الغربية، ومواكبة التطور في الحركة الأدبية.

لعبت اللغة دوراً جوهرياً في تلك الطفرة الأدبية، إذ اتخذ أغلب مبدعي غرب القارة قراراً باستخدام اللغتين الفرنسية والإنجليزية في الكتابة، ما أدى إلى وضعهم في منافسة مباشرة وصعبة مع شعراء وروائيين، يكتبون بلغاتهم الأصلية، لكنه أسهم في انتشار أعمالهم وزيادة تواصلهم مع القراء حول العالم، لكن السبب الأبرز في هذه النهضة الأدبية هو سعي الجيل الجديد من مبدعي وسط وجنوب القارة، لاكتساب مزيد من التقنيات الفنية ومهارات الكتابة الإبداعية، بالتوازي مع إخلاصهم لتراثهم الثقافي والحضاري، وقدرتهم على تحويل أساطير الماضي وأزمات الحاضر إلى أعمال أدبية متميزة.

يوضح نصر عبد الرحمن، أن هناك سمات مشتركة في إبداع الجيل الجديد من أبناء القارة، على الرغم من الاختلافات الطبيعية بين دولة وأخرى، وعلى رأسها إعادة النظر في التجربة الاستعمارية أو تجاهلها تماماً، والتركيز على تجارب الهجرة، ورصد المشاعر المتناقضة إزاء الوجود في مجتمعات غريبة ومعادية، وفي السياق ذاته حاول هذا الجيل التوصل إلى صيغة تجمع بين العولمة والانتماء إلى الأرض والقبيلة، وسخر من التفرقة العنصرية والنزعة العرقية والقيود الاجتماعية الصارمة، كما تخلى عن النزعة السياسية الفجة، التي صبغت إبداع أغلب مبدعي الجيل السابق، دون التخلي عن هموم الوطن، وهي معادلة صعبة، تحققت عبر التخفيف من استخدام الرموز، والتركيز على المعاناة الإنسانية والاعتماد على السخرية، ومحاولة إلقاء الضوء على التاريخ الثقافي الثري لشعوب القارة.

يشير نصر عبد الرحمن، إلى أن هذه التجارب الإبداعية الجديدة تشترك في الاهتمام بالأساطير المحلية، ومحاولة دمجها في النصوص السردية أو استلهامها في المسرحيات والقصائد، ويحاول المبدعون دمج مفردات من لغاتهم الأصلية في لغة الكتابة، ويبقى أبرز الملامح هو استحضار مفردات الطبيعة بقوة، ودمجها في دراما النص، وتظهر أغلب التجارب حالة الانسجام والتوحد بين الإنسان وعناصر الطبيعة.