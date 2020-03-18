شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العراقية": البقاء فى المنازل هو السبيل الوحيد للنجاة من "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ذكرت وزارة الصحة العراقية اليوم الأربعاء أن البقاء في المنازل هو السبيل الوحيد للنجاة من تداعيات كارثة انتشار وباء كورونا، وذلك في أول حظر التجوال ببغداد وباقي المحافظات العراقية.

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وقال وزير الصحة جعفر صادق علاوي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "قرار حظر التجوال استند إلى قراءة علمية ومشاورات مع منظمة الصحة العالمية واللجان الاستشارية والخبراء في وزارة الصحة والوزارات والجهات الرسمية للسيطرة على التزايد المستمر في أعداد المصابين بمرض (كورونا) المستجد".

وأضاف: "لقد حرصنا في وزارة الصحة وخلية الأزمة على الشفافية التامة والحرص الشديد على إطلاع الشعب العراقي والرأي العام بالتطورات والمستجدات التي تخص انتشار الوباء والحالات المشتبه بها والمشخصة والمتعافية لأننا في مركب واحد و مصلحة الوطن هي الأساس والموجه لعملنا".

وطالب علاوي القوات الأمنية بعدم السماح لأي شخص، خارج الاستثناءات المنصوص عليها في قرارات خلية الأزمة، بالحركة والتنقل ليتسنى للجهات الصحية والخدمية القيام بواجباتها في تعقيم المؤسسات والمناطق السكنية وزيارة المناطق الموبوءة وعزل المصابين".