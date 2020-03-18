بالانفوجراف.. «الصحة» تقدم 7 نصائح مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة لتفادي «كورونا»

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جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
قدّمت وزارة الصحة عبر عدد من النصائح والإرشادات التوعوية لأصحاب الأمراض المزمنة ، حيث أكدت على أهمية المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام وتجنب الأماكن المزدحمة والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا عند الضرورة.
وتأتي هذه الإرشادات امتدادا للجهود الصحية المبذولة في توعية كافة أفراد المجتمع للحفاظ على سلامتهم وتجنبهم الإصابة بالفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي مثل covid-19 .
وأشارت الصحة عبر “إنفوجراف” توعوي نشرته في حسابها الرسمي على: تويتر” إلى أهمية الالتزام بالطعام الصحي وممارسة أي نشاط بدني لمدة نصف ساعة ثلاث مرات أسبوعياً أو أكثر وتجنب الأشخاص المصابين بأعراض تنفسية والابتعاد عنهم بمسافة لا تقل عن متر وتغطية الفم والأنف بالمناديل عند السعال أو العطس أو بالمرفق عن طريق ثني الذراع.
ودعت الصحة كافة أفراد المجتمع مساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره وفي حال الضرورة العلاجية يتم الالتزام بالأدوية الموصوفة حسب تعليمات الطبيب.
وأهابت بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد وذلك على مدار الساعة، ونصحتهم بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
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