شركة لينوفو تكشف عن الجيل الجديد من اللاب توب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة لينوفو عن الجيل الجديد من اللاب توب القابل للتحويل Thinkpad Yoga 11e، والذي يخاطب الطلاب بصفة خاصة.



وأوضحت الشركة الصينية أن الجيل السادس من اللاب توب Thinkpad Yoga 11e يأتي بشاشة IPS قياس 11.6 بوصة تعمل باللمس، وبدقة وضوح 1366×768 بيكسل، كما أنها تدعم عملية الإدخال بواسطة القلم، مع إمكانية طي الشاشة بزاوية 360 درجة إلى الخلف لاستخدام اللاب توب كجهاز تابلت.

ويتوفر للاب توب معالج إنتل Core m3-8100Y أو i5-8200Y مع 4 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).

ويشتمل الجهاز المصمم في جسم من البلاستيك على اثنين من مقابس USB Type-A ومنفذ Type-C ومنفذHDMI 1.4. ويوجد أيضا قارئ بطاقة microSD ومقبس سماعة رأس 3.5 ملم.

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يشار إلى أن لينوفو طرحت مطلع العام الجاري لاب توب Yoga 5G الجديد، الذي يُعَد أول حاسوب مزودا بتقنية الجيل الخامس 5G في العالم.

وأوضحت الشركة الصينية أن اللاب توب الجديد يأتي مزودا بمعالج كوالكوم Snapdragon 8cx-5G و9 هوائيات، وبالتالي يمكنه الاتصال بجميع شبكات 5G في جميع أنحاء العالم لضمان اتصال سريع بالإنترنت.

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وتشتمل باقة تجهيزات اللاب توب الجديد القابل للتحويل، من فئة 2 في 1، على وحدة معالجة الرسومياتAdreno-680 والتي تضمن بث محتويات الإنترنت والقيام بالأعمال المكتبية دون أي مشكلات، ويمتاز جهازYoga 5G بوزنه الخفيف، الذي لا يتعدى 1.3 كجم.

ويتضمن شاشة لمسية IPS قياس 14 بوصة وتعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة FHD، كما تدعم الشاشة اللمسية وظيفة الإدخال عن طريق قلم لينوفو، وتعمل الشاشة بدرجة سطوع تبلغ 400 نيت.