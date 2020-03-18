السعودية تعلق عمل معظم القطاع الخاص 15 يوماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علقت السعودية، الأربعاء، العمل في معظم أنشطة القطاع الخاص لمدة 15 يوماً، وأصدرت توجيهات للشركات بتطبيق سياسة العمل من المنزل لمنع انتشار فيروس كورونا الذي أصاب 171 شخصاً في المملكة.

وأصدرت وزارة الموارد البشرية توجيهات للشركات في أكبر اقتصاد عربي بإغلاق مكاتبها الرئيسية، وتقليص عدد الموظفين في المواقع الثانوية واتخاذ إجراءات للحد من الاختلاط بين العمال ومراقبتهم تحسباً لظهور أعراض العدوى.

كما حددت استثناءات للشركات التي توفر الغذاء والخدمات الصحية، بالإضافة إلى الشركات التي تقدم خدمات المرافق للوكالات الحكومية. وألزمت الشركات بمنح الحوامل والموظفين الذين تتجاوز أعمارهم 55 عاماً، ومن يعانون مشاكل صحية شديدة إجازة إضافية لمدة 14 يوماً.

وتعد الخطوة الأحدث في سلسلة من الإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات السعودية لمكافحة تفشي المرض، بما في ذلك إغلاق المساجد والمدارس والمطاعم والمقاهي ومراكز التسوق، وكذلك وقف الرحلات الجوية الدولية والعمرة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، علقت المملكة عمل موظفي القطاع العام، وطبق البنك المركزي إجراءات العمل من المنزل للبنوك، وألغى مجلس الوزراء اجتماعاته العادية للأسبوعين المقبلين.