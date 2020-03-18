سامسونج تتوقع انكماش سوق الهواتف الذكية في 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة سامسونج إلكترونيكس إن وباء كورونا المستجد سيضر بمبيعات الهواتف الذكية والإلكترونيات للأفراد هذا العام، في حين أن الطلب من مراكز البيانات سيعزز تعافياً في أسواق رقائق الذاكرة.

وقال الرئيس التنفيذي كيم كي نام، إن فيروس كورونا والخلاف التجاري الأمريكي الصيني يلقيان بظلالهما على توقعات عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي، الذي تتنافس هواتفه من طراز «جلاكسي» مع هواتف آيفون التابعة لشركة «أبل» الأمريكية للهيمنة على السوق.

وأشار كيم، إلى أنه بالرغم من أن سوق الهواتف الذكية قد تنكمش فإن سوق الرقائق التي تمثل أكثر من نصف الأرباح التشغيلية لسامسونج، ستشهد نمواً للطلب بعد تباطؤ في العام الماضي فاقمه فائض في المعروض في السوق والتوترات التجارية الأمريكية الصينية، متوقعاً في الوقت ذاته أن يركز منتجو الرقائق على تحديث عمليات الإنتاج بدلاً من التوسع في الطاقة هذا العام مما يقلص المعروض.

من جانبه قال رئيس أنشطة الهواتف والشبكات كوه دونغ جين في الاجتماع السنوي للشركة في العاصمة الكورية سول: كان من المتوقع أن تتحول سوق الهواتف الذكية العالمية للنمو هذا العام، ولكن في ظل الفيروس الذي يبدي مؤشرات الاستمرار لفترة طويلة تنكمش السوق، ولكن يتوقع أن يزيد الطلب على الهواتف الذكية الداعمة للجيل الخامس.