شكرا لقرائتكم خبر عن حميد النعيمي يصدر مرسوماً بشأن استبدال مسمى الإدارة المركزية للشؤون القانونية لحكومة عجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً بشأن استبدال مسمى الإدارة المركزية للشؤون القانونية لحكومة عجمان. ونص المرسوم - رقم /‏ 6/‏ لسنة 2020 - على أن يستبدل مسمى «الإدارة المركزية للشؤون القانونية لحكومة عجمان»، ليصبح «دائرة الشؤون القانونية لحكومة عجمان»، وذلك أينما ورد في المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2018 أو في أي تشريع آخر ولا يترتب على استبدال المسمى أي مساس بالحقوق والالتزامات. ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حميد النعيمي يصدر مرسوماً بشأن استبدال مسمى الإدارة المركزية للشؤون القانونية لحكومة عجمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.