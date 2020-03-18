تعافي أول لاعب مصاب بكورونا في الدوري الإنجليزي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي فرانك لامبارد، إن لاعبه كالوم هودسون أودوي «يتعافى بشكل رائع» بعدما أصبح أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يصاب بفيروس كورونا.

وجاءت نتيجة فحوص اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً إيجابية، الأسبوع الماضي، ليغلق تشيلسي مركز التدريب كوبهام، مع مطالبة كل لاعبي الفريق الأول والجهاز التدريبي بالعزل الذاتي كإجراء احترازي.

وقال لامبارد لموقع النادي على الإنترنت: أنا سعيد بالقول إنه بخصوص حالة كالوم فقد تعافى بشكل رائع وتقريباً يشعر بأنه طبيعي وهو الأمر بكل تأكيد الذي نود جميعاً سماعه، مشيراً إلى أنه يدرك تماماً أنه لن يكون بوسع الجميع التعافي من هذا الفيروس، مطالباً مجتمع كرة القدم والرياضة بمواصلة التصرف بشكل مسؤول والتفكير في صحة الآخرين.

وتابع لامبارد: لا نزال لا نعرف متى ستعود منافسات كرة القدم الرسمية، لكن لا يوجد ما يدعو للقلق كثيراً بخصوص ذلك حالياً، كلنا نفتقد كرة القدم لكن في الوقت الحالي أهم شيء هو التصرف بمسؤولية وبما يصب في مصلحة المجتمع".

وأعلن تشيلسي أنه أعاد افتتاح مركزه التدريبي للناس التي لم تخالط هودسون-أودوي عن قرب في الفترة الأخيرة.

وتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الرابع من إبريل/ نيسان بسبب الانتشار السريع للفيروس الذي أوقف أغلب منافسات الرياضة في العالم.

وأصاب الفيروس أكثر من 190 ألف شخص حول العالم، بينما قتل أكثر من 7500.