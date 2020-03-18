بايدن يفوز في ثلاث ولايات ويقترب من مواجهة ترامب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ثلاثة انتصارات حاسمة في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين متقدماً بفارق كبير على منافسه بيرني ساندرز، ما يجعله أقرب من أيّ وقت مضى إلى نيل ترشيح حزبه لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأعطى الناخبون بايدن فوزاً كبيراً في فلوريدا التي تتضمن عدداً كبيراً من المندوبين، وكذلك في إيلينوي وأريزونا، ويعكس ذلك رغبة العديد من الديمقراطيين في الالتفاف حول شخصية معتدلة تنافس الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، بعدما انسحب عدة مرشحين ديمقراطيين في الأسابيع الماضية ودعوا ناخبيهم إلى التصويت لبايدن. ففي فلوريدا فاز بايدن بنسبة 62% مقابل 23 % لمنافسه ساندرز، السناتور عن فيرمونت.

كما فاز بايدن على ساندرز في إيلينوي، الولاية الصناعية الواقعة في شمال شرق البلاد، بحسب توقعات لشبكات تلفزة أمريكية. وإثر صدور نتائج هاتين الولايتين قال بايدن في تغريدة على تويتر «شكراً فلوريدا» و«شكراً إيلينوي».

وفي أريزونا الولاية الواقعة في جنوب غرب البلاد والتي كانت آخر من أغلق صناديق الاقتراع الثلاثاء، حقق بايدن فوزاً ثالثاً، ليحقق فوزه التاسع عشر في عمليات الانتخاب الـ24 الماضية. وقال بايدن في حديث تلفزيوني من منزله في ديلاوير: «لقد شهدت حملتنا ليلة جيدة جداً». وأضاف «لقد اقتربنا من نيل تسمية الحزب الديمقراطي لخوض السباق الرئاسي، ونقوم بذلك عبر بناء تحالف واسع» من أجل الفوز في نوفمبر/تشرين الثاني.