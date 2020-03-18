شركة فرنسية تختبر دواء للملاريا كعلاج للكورونا والحكومة تطلب تجارب مستقلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجوعة «سانوفي» الدوائية الفرنسية أنّها مستعدة لأن تقدّم للسلطات الفرنسية ملايين الجرعات من «بلاكنيل»، الدواء المضادّ للملاريا الذي تنتجه والذي برهن عن نتائج «واعدة» في معالجة مرضى بفيروس كورونا المستجدّ، مشيرة إلى أنّ هذه الكميّة كافية لمعالجة 300 ألف مريض محتمل.

و«بلاكنيل» عقار مكوّن من جزيئات «هيدروكسي كلوروكين» ويستخدم منذ عقود في معالجة الملاريا وأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل.

وقال البروفسور ديدييه راوول، مدير المعهد الاستشفائي الجامعي في مرسيليا إنّه أجرى تجربة سريرية أظهرت أنّ هذا العقار يمكن أن يُساهم في القضاء على فيروس كورونا المستجدّ.

وبحسب الدراسة التي أجراها البروفسور راوول على 24 مريضاً بفيروس كورونا المستجدّ، فقد اختفى الفيروس من أجسام ثلاثة أرباع هؤلاء بعد ستّة أيام على بدء تناولهم العقار.

وقالت المتحدّثة باسم الحكومة الفرنسية سيبيث ندياي في وقت سابق، إنّ هذه التجربة السريرية «واعدة» وسيتم إجراء المزيد منها على عدد أكبر من المرضى، مشيرة إلى أن التجارب السريرية المقبلة «ستجرى مع فريق مستقلّ عن البروفسور (ديدييه) راوول»، مشدّدة في الوقت نفسه على أنّه في هذه المرحلة «ليس لدينا أيّ دليل علمي» على أنّ هذا العلاج فعّال.

من جهته قال وزير الصحّة الفرنسي أوليفييه فيران: لقد اطّلعت على النتائج وأعطيت الإذن لكي تُجري فرق أخرى، في أسرع وقت، تجربة أشمل على عدد أكبر من المرضى.

وشدد الوزير على الأهمية المطلقة لأن يكون أي قرار يتّصل بسياسة عامة في مجال الصحّة مبنياً على بيانات علمية موثوق بها وعمليات تحقّق لا لُبس فيها.

ودعا العديد من الخبراء إلى توخي الحذر في غياب المزيد من الدراسات ومحذراً من الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة، ولا سيّما في حالات الجرعات الزائدة.

وليست تلك المرة الأولى التي تنتشر فيها أخبار استخدام أدوية الملاريا لعلاج كورونا، فقد سبق ونشرت صحف نيجيرية أنباء مثل هذه وأن الصين استخدمت دواء الملاريا لعلاج كورونا، لكن ثبت أنها أخبار مضللة وأن التجارب الصينية في فبراير لم تحقق النتائج التي يروج لها.