إيران تكشف حقيقة "أمطار الباذنجان".. وتعتقل أشخاصا

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، الاثنين، أن الشرطة اعتقلت خمسة أشخاص بسبب ما يعرف بـ"مزحة الباذنجان" الذي يتساقط من السماء في العاصمة طهران.
ونقلت "إرنا" عن علي زولغادر المسؤول بالشرطة قوله: "الفيديو الذي يظهر فيه باذنجان يتساقط في العاصمة نشر الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرفت الشرطة على الفور على القائمين على الفيديو، وألقت القبض عليهم".
وأضاف زولغادر: "القائمون على الفيديو اعترفوا أنهم كانوا بصدد إجراء بحث بشأن المؤثرات البصرية الخاصة، لكن أحد مقاطع الفيديو نشر بالخطأ على وسائل التواصل الاجتماعي".
وبحسب المسؤول، فإن منتجي الفيديو "أكدوا عدم انتمائهم إلى مجموعة أو حركة سرية"، ولم تحدد "إرنا" الجريمة التي اتُهم الرجال المعتقلون بارتكابها.
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وفي أحد المقاطع، ظهر رجل وهو يحاول أن يلتقط صورة في خلفيتها برج الميلاد المشهور، بينما تنهمر حبات من الباذنجان من السماء.
وأشارت "إرنا" إلى أن منتج الفيديو، أمين تقيبور، إيراني يعيش في كندا ويعمل في هوليوود متخصصا في الخدع السينمائية، وإنه كان في زيارة لإيران لحضور مراسم دفن والده فيما ألغيت رحلة عودته بسبب تفشي فيروس كورونا.
وطبقا لبيانات منظمة الصحة العالمية فإن إيران ثالث أكبر دولة بها إصابات بكورونا، بعد الصين وإيطاليا، حيث سجلت نحو 13 ألف حالة مؤكدة.
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