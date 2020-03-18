الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على وزير الدفاع السوري

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة المالية الأمريكية، أدراج وزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب على قائمة عقوبات تفرضها الولايات المتحدة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".
وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي في ديسمبر عام 2019، حزمة وثائق وتشريعات بينها "قانون سيزر"، الذي يفرض عقوبات على سوريا.
وأشارت وسائل إعلام أميركية حينها، إلى أن "القانون ينص على اتخاذ إجراءات إضافية ضد الجهات التي تدعم العمليات العسكرية للجيش السوري، وأن هذه الإجراءات تشمل تطبيق عقوبات على شركات أجنبية حال تبين أنها تقدم أي دعم لعمليات الجيش السوري".
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