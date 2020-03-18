باراك أوباما يثير الجدل بعد متابعته صفحة النجمة الإباحية سارة جاي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

أصاب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، 58 عامًا، متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي بحالة من الاندهاش، بعد أن اكتشف معجبون أنه يتابع نجمة الأفلام الإباحية سارة جاي على تويتر.



وأفاد تقرير صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أنه لم يمض وقت طويل بعد أن لاحظ أحد متابعي أوباما أنه من ضمن الـ 1.1 مليون الذين يتابعون نجمة الكبار البالغة من العمر 42 عامًا على موقع التغريدات العالمي.

كما أتاح متابعة أوباما لنجمة الإباحية، التي تدير أيضًا شركة إنتاج تقدم مقاطع الكبار لتصبح ”ترند“ على موقع تويتر، وعندما تساءل الناس لماذا، اكتشفوا أن حسابها يضم أحد أشهر رؤساء أمريكا السابقين.

فيما أبدى أحد متابعي أوباما على تويتر، (البالغ عددهم أكثر من 113 مليون متابع) دهشته، وتساءل مستنكراً ”لماذا يتابع الرئيس السابق أوباما نجمة الإباحية سارة جاي؟ ”، في حين قال آخر: ”أن نعرف أن باراك أوباما يتبع سارة جاي، هو بالضبط ما يحتاجه العالم اليوم“.

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وفي الوقت الذي سارع فيه آخرون من مستخدمي موقع تويتر إلى افتراض أن الرئيس يتبع سارة جاي، لأنه يستمتع بمواهبها على الشاشة، تساءل البعض عن ماذا سيكون رد فعل زوجته ميشيل أوباما عندما تكتشف متابعة زوجها للنجمة الإباحية.

وقال متابع آخر مستدلا بصورة GIF شهيرة للسيدة أوباما وهي تخطف الهاتف من يد زوجها، ”ميشيل على وشك أن تفعل أكثر من انتزاع الهاتف من باراك أوباما، قد يكون في ورطة، من الأفضل له إلغاء متابعة سارة جاي“.

وفي السياق، كانت جاي قد قالت متفاخرة خلال مقابلة معها في عام 2015 ”الجميع يشاهد الأعمال الإباحية، أوباما يتابعني على تويتر“.

وعن نشأتها، تنتمي جاي لمدينة سينسيناتي، بولاية أوهايو، كما أنها معروفة لدى عالم الكبار، بعد أن برز اسمها في الأفلام الإباحية منذ عام 2001، وفي عام 2018، كتبت صحيفة ديلي بيست عنها أنها كانت ”واحدة من أكثر نجوم الإباحية بحثًا في العالم، ووجه معروف جدا“.

وفي عام 2012، تابعت حملة إعادة انتخاب أوباما عن كثب، وفي تشرين الثاني / نوفمبر 2012، غرّدت جاي معربة عن سعادتها بإعادة انتخاب أوباما