لمنع انتشار كورونا.. راقصة تونسية ترقص يوميا في بث مباشر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

شارك عدد كبير من المشاهير في حملات لتوعية الجمهور لمواجهة فيروس كورونا المنتشر في كافة أنحاء العالم، مطالبين الجميع بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورات.



وشاركت راقصة تونسية تدعى نيرمين صفر، في هذه الحملات، لكن بطريقتها الخاصة.

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وقررت "صفر" أنها إذا التزم الجمهور بقرارها ستقوم بالرقص يوميا عبر بث مباشر على حساباتها في Facebook و Instagram.

كما أن الطريف أنها تظهر وهي تضع كمامة على وجهها وترتدي قفازا في الرقصات التي تؤديها، مؤكدة أنها تقوم بهذا لتعطي الجمهور الأمل والفرح.

وبدأت نيرمن صفر في بث "رقصة الكورونا" كما اسمتها من يوم 15 مارس، وكل يوم تقوم ببث مباشر جديد مع رقصة جديدة.