- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لمنع انتشار كورونا.. راقصة تونسية ترقص يوميا في بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
شارك عدد كبير من المشاهير في حملات لتوعية الجمهور لمواجهة فيروس كورونا المنتشر في كافة أنحاء العالم، مطالبين الجميع بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورات.
وشاركت راقصة تونسية تدعى نيرمين صفر، في هذه الحملات، لكن بطريقتها الخاصة.
وقررت "صفر" أنها إذا التزم الجمهور بقرارها ستقوم بالرقص يوميا عبر بث مباشر على حساباتها في Facebook و Instagram.
كما أن الطريف أنها تظهر وهي تضع كمامة على وجهها وترتدي قفازا في الرقصات التي تؤديها، مؤكدة أنها تقوم بهذا لتعطي الجمهور الأمل والفرح.
وبدأت نيرمن صفر في بث "رقصة الكورونا" كما اسمتها من يوم 15 مارس، وكل يوم تقوم ببث مباشر جديد مع رقصة جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر لمنع انتشار كورونا.. راقصة تونسية ترقص يوميا في بث مباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.