ريلمي تطرح أحدث هواتفها في الإمارات قريبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

تستعد شركة ريلمي الصينية، العلامة التجارية الأسرع نموا على مستوى العالم في مجال الهواتف الذكية، لإزاحة الستار قريبا عن هواتف ريلمي 6 وريلمي 6i لطرحها في السوق الإماراتية.



وتكتسب العلامة التجارية الواعدة ريلمي شعبية عالمية سريعة، بفضل سلسلة منتجاتها التي تصدر تحت شعار Dare-to-leap، والتي تتمتع بأفضل أداء وأعلى جودة إلى جانب التصميم الجذاب.

وقد نجحت بالفعل، خلال عامين فقط، في شق طريقها لتكون ضمن السبعة الكبار في عالم الهواتف الذكية بعدد 24 مليون مستخدم على مستوى العالم.

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وريلمي تنتشر حاليا في أكثر من 20 سوقا مختلفة حول العالم تضم على سبيل المثال لا الحصر إسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والصين والهند وإندونيسيا.

وتطرح الشركة الصينية، هاتفي ريلمي 6 وريلمي 6i، بأسعار تضعها في فئات الهواتف متوسطة السعر.

وتدعم هواتف ريلمي الجديدة شاشات كبيرة بكاميرات رباعية عالية الجودة مثالية لالتقاط صور ذاتية رائعة والقيام بنشاطات التدوين المرئي، وتتميز أيضا ببطاريات عالية الكفاءة، مما يجعلها أكثر جاذبية للأفراد دائمي الانشغال والتنقل.

ومع دخول هواتف ريلمي للسوق الإماراتية، تسعى العلامة التجارية إلى تطوير بيئة إنترنت الأشياء بالمنطقة، لتكون رائدا في مجال الترويج للتكنولوجيات الناشئة.