من هو عدنان الزرفي المكلف الجديد بتشكيل الحكومة العراقية؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-social media عدنان الزرفي

ويتزعم الزرفي (54 عاما) ائتلاف النصر في البرلمان الذي ينتمي له رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

وكان الزرفي مسؤولا سابقا في الإدارات التي تتابعت على العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003، كما كان عضوا سابقا في حزب الدعوة المعارض لنظام صدام حسين.

وأمام لزرفي، محافظ النجف السابق، 30 يوما لتشكيل الحكومة ونيل ثقة البرلمان، وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة.

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وولد الزرفي لأبوين عراقيين في محافظة النجف، وتخرج من كلية الفقه بجامعة الكوفة.

وفي عام 1994 هاجر الزرفي إلى الولايات المتحدة ثم عاد إلى العراق 2003، ليصبح عضوا في فريق هيئة الإعمار العراقي، تم تولى منصب محافظ النجف لفترات متعددة.