دبي - بواسطة محمد فارس © Getty متشددون يتحدون حظر كورونا في إيران.. وتحذير من موت الملايين

وفي وقت متأخر من مساء الاثنين، اقتحمت حشود غاضبة باحات مرقد الإمام علي الرضا في مشهد، ومرقد فاطمة المعصومة في قم.

وعادة ما تصلي الحشود هناك 24 ساعة يوميا لمدة سبعة أيام في الأسبوع، حيث يتم لمس الضريح وتقبيله مما أثار قلق المسؤولين الصحيين الذين أمروا بدورهم رجال الدين الشيعة بإغلاقهما.

وكان التلفزيون الحكومي أعلن، الاثنين، إغلاق المرقدين مما أثار المظاهرات. وصاح أحد رجال الدين الشيعة في مرقد مشهد، قائلا: "نحن هنا لنقول إن طهران مخطئة تماما في القيام بذلك!"، بحسب مقطع فيديو على الإنترنت. وهتف آخرون "وزير الصحة مخطئ في فعل ذلك، والرئيس مخطئ في فعل ذلك!".

أخبار ذات صلة

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الشرطة فرقت الحشود في وقت لاحق. ووصفت السلطات الدينية ومعهد قم البارز، في بيان، المظاهرة بأنها "إهانة" للضريح، داعية المؤمنين إلى الاعتماد على "الحكمة والصبر" وسط الإغلاق.

وتجذب المراقد الإيرانية الشيعة من جميع أنحاء الشرق الأوسط لزيارتها، ومن المحتمل أن تساهم في انتشار الفيروس في جميع أنحاء المنطقة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، الثلاثاء، إن الفيروس قتل 135 شخصا إضافيا لترتفع الحصيلة إلى 988 من بين أكثر من 16 ألف حالة إصابة.

Advertisements

كما أصدر التلفزيون الرسمي الإيراني أخطر تحذيراته حتى الآن بشأن فيروس كورونا المستجد، قائلا إن التفشي يمكن أن يقتل "الملايين" إذا استمر الناس في السفر وتجاهل الإرشادات الصحية.

أخبار ذات صلة

وبحسب إحصائية لوكالة أسوشيتدبرس، فإن ما يقرب من تسعة من أصل 10 حالات من 17 ألف حالة إصابة مؤكدة بكورونا في جميع أنحاء الشرق الأوسط تأتي من إيران التي سبق ونفت لعدة أيام خطر تفشي المرض.

ونفذ المسؤولون الآن فحوصات جديدة للأشخاص الذين يحاولون مغادرة المدن الكبرى، قبل عيد رأس السنة الفارسية (عيد النوروز)، الجمعة المقبلة، لكنهم ترددوا في عزل المناطق.

وأفاد التلفزيون الرسمي أن إيران نشرت فرقا لفحص المسافرين الذين يغادرون المدن الرئيسية في 13 محافظة، بما في ذلك العاصمة طهران.

لكن إيران لديها 31 محافظة، ولم تتخذ السلطات خطوة لتأمين البلاد كما هو الحال في الدولتين الحليفتين العراق ولبنان.

وتفحص الفرق درجات حرارة المسافرين، وترسل أولئك المصابين بالحمى إلى مراكز الحجر الصحي. وتحث إيران المواطنين على البقاء في منازلهم، لكن الكثيرين تجاهلوا هذا النداء.