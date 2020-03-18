دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أندرويد 10 الجديد يصل إلى هذه الهواتف من سامسونغ: ما هي مزاياه؟

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية أن نظام تشغيل أندرويد 10 مع واجهات One UI 2.0 أصبح متاحاً الآن للعديد من هواتفها الذكية.

أندرويد 10 أصبح متاحاً على هذه الهواتف من سامسونغ

ووفقاً لما جاء في تقارير تقنية، فإن مستخدمي هواتف Galaxy A6-2018 وGalaxy A80 وGalaxy A7-2018 أصبح بإمكانهم الآن تحميل نظام التشغيل الجديد.

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وقالت سامسونغ أن هذه الهواتف انضمت إلى مجموعة هواتفها من الفئة المتوسط التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 10، حيث أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أن هذا النظام بات متوفراً على هواتف Galaxy M40 وGalaxy A70 وGalaxy A70s.

وذكرت التقارير أن نظام التشغيل الجديد وصل في وقت سابق من العام الجاري إلى العديد من هواتف سامسونغ الذكية مثل Galaxy S10 وGalaxy S10 Plus وGalaxy S10E، وهواتف Note من الفئتين 9 و10، بالإضافة إلى هواتف الفئة S9.

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كما أشارت إلى أن التحديث الخاص بهاتف Galaxy A7 يحمل الرمز A750FXXU4CTBC، ويبلغ حجمه نحو 1.3 جيجابايت، أما تحديث هاتف Galaxy A6 فجاء باسم A600FNXXU5CTB9، فيما وصل تحديث هاتف Galaxy A80 تحت رمز A805FXXU4BTC3، حيث أضيفت تحديثات أمنية لهذا النوع من الهواتف.

مزايا أندرويد 10 على هواتف سامسونغ

جدير بالذكر أن نظام تشغيل أندرويد 10 جاء بالعديد من المميزات لهذه الهواتف من سامسونغ من ضمنها إضافة واجهات استخدام عملية ومريحة، ومزايا تسهل التحكم بالتطبيقات، وكذلك إضافة الوضع الداكن.المزيد:

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