الدفاع المدني بعسير يحذر من مخاطر التقلبات الجوية

صرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بعسير النقيب “محمد عبده السيد”؟ إلى أنه بناءً على ما ورد إليهم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن لديهم توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع وجود فرصة لسقوط البرد تتخللها رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي لتدني في مستوى الرؤية وذلك على مرتفعات منطقة عسير ومحافظات تهامة عسير والساحل خلال يوم الأربعاء الموافق :-

١٤٤١/٠٧/٢٣هـ .. ٢٠٢٠/٠٣/١٨م ..

فأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تهيب وتأكد على عموم المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية وإتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية .

وأضاف السيد إلى أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة وإتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، علماً بأن الدفاع المدني بالمنطقة يعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بما يعنى بتنفيذ تدابير الدفاع المدني .