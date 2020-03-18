دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تطبيق العرق السعودي يثير جنون الجميع: وهذه تحذيرات عند استخدامه

انتشر تطبيق Gradient بين الشباب والفتيات في السعودية وذلك بعد تداول هاشتاغ #العرق_السعودي حيث يبحث التطبيق المتوفر بمختلف اللغات في طبيعة ملامح الوجه ويحدد على أساسها نسب مئوية للعرق الأقرب للشخص.

© alqiyady تطبيق العرق السعودي يثير جنون الجميع: وهذه تحذيرات عند استخدامه

العرق السعودي

يعتمد التطبيق على تكنولوجيا متقدمة تقوم على مزايا الذكاء الاصطناعي لتحليل السمات الأساسية للوجه وبناءً عليها تخرج النتائج، التطبيق متوفر على متجر آبل وأندرويد ويمكن تحميله مجاناً لمدة 3 أيام فقط وبعدها يتم حسم قيمة الاشتراك والتي تبلغ 75 ريال سعودي يتم حسمها بشكل مباشر بعد نهاية الفترة المجانية.

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التطبيق يبلغ حجمه 319 ميجا ومتوفر بعدد كبير من اللغات، إلا أنه تسبب في حالة من السخرية بسبب النتائج التي اكتشفها المستخدمون عن أصولهم.

© alqiyady تطبيق العرق السعودي يثير جنون الجميع: وهذه تحذيرات عند استخدامه

تحذير من برنامج Gradient

وعلى الرغم من انتشار البرنامج بشكل واسع خصوصاً في السعودية، إلا أن هناك الكثير من التحذيرات حول استخدام هذه النوعية من التطبيقات التي تسمح سياساتها باستخدام كل الصور والبيانات التي يتم إدخالها كما يسمح أيضاً ببيع هذه المعلومات لجهات أخرى.

© alqiyady تطبيق العرق السعودي يثير جنون الجميع: وهذه تحذيرات عند استخدامه

هذه النقطة تسببت في حالة جدل كبير واعتبر البعض أن الأمر خطير ويجب التوقف عنه خوفاً من إساءة استخدام هذه البيانات إلا أن البعض اعتبر أن هذه الشروط عادية جداً حيث ينشر الجميع صورهم على مختلف التطبيقات دون مراجعة سياسات استخدام البيانات.

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© alqiyady تطبيق العرق السعودي يثير جنون الجميع: وهذه تحذيرات عند استخدامه

© alqiyady تطبيق العرق السعودي يثير جنون الجميع: وهذه تحذيرات عند استخدامه

مشاهير يشاركون في تطبيق Gradient

التطبيق الذي عُرف باسم العرق السعودي شارك به عدد من المشاهير منهم الداعية الكويتي مشاري بن راشد الذي أكد أن التواجد في المنزل لوقت طويل قد يدفع الشخص لفعل أي شيء.

كما قام الإعلامي الكويتي حمد العلي المعروف باسم حمد القلم بتجربة البرنامج ومشاركة النتائج مع جمهوره والسخرية من الأمر، كما شارك الجمهور بصور عدد من مشاهير الفن والسياسية لمعرفة العرق الذي ينتمون إليه.

© alqiyady تطبيق العرق السعودي يثير جنون الجميع: وهذه تحذيرات عند استخدامه

© alqiyady تطبيق العرق السعودي يثير جنون الجميع: وهذه تحذيرات عند استخدامه

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