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الأمم المتحدة تقرر إغلاق مكاتبها فى موريتانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت ممثلية منظمة الأمم المتحدة فى موريتانيا إغلاق المكاتب التابعة لها فى البلاد.

وأكدت مصادر رسمية بالمنظمة الأممية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء ، أن القرار يأتى ضمن إجراءات احترازية تطبقها المنظمة بعد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى موريتانيا.

وكانت الحكومة الموريتانية، أعلنت وقف جميع الرحلات الدولية من وإلى البلاد وذلك ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

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وذكرت الحكومة الموريتانية في بيان بثته الاذاعة الموريتانية، انه تقرر حجز كل الأشخاص الوافدين من الخارج كلياً لمدة أربعة عشر يوماً ، ومنع التجمعات غير الضرورية .

وتعهدت الحكومة بمتابعة كل من ينشر أى خبر كاذب يتعلق بانتشار الوباء في موريتانيا واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمتابعته قانونياً.

وسجلت موريتانيا مساء الجمعة الماضي أول حالة إصابة بفيروس كورونا لنمساوي يعمل في شركة الذهب شمال البلاد وصل إلى نواكشوط قادما من فيينا .

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