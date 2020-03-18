“أمانة الرياض” تكشف حقيقة انهيار مبنى بحي الياسمين

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إشارة إلى انهيار سقف مواقف سيارات بالمبنى الواقع بحي الياسمين بسبب وجود أعمال إنشائية في مبنى مجاور، ودخول شاحنات خرسانة جاهزة فوق سقف ذلك المبنى؛ ما أدى إلى انهياره دون تسجيل أي إصابات -ولله الحمد-، وانطلاقًا من توجيهات القيادة -أيدها الله-، وحرصها على سلامة المواطن والمقيم، فقد وجَّه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، بالتحقيق في الموضوع، وكشف الملابسات بشكل عاجل.
وأظهرت النتائج الأولية سلامة رخصة البناء للموقع، وشهادات إتمام البناء، كما بيَّنت الحاجة لتشكيل لجنة لبحث وجود إهمال من المقاول أو المالك، أو خطأ من المكتب الهندسي.
وصدرت موافقة إمارة منطقة الرياض صباح أمس على تشكيل اللجنة برئاسة النائب، على أن تباشر مهامها حالاً، وترفع بنتائج التحقيقات بشكل عاجل.
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