شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العمانية تعلن تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، عن تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا ( كوفيد 19) لـ8 عمانيين ووافد، منها مرتبطة بالسفر إلى الخارج ، وحالتين قيد التقصى الوبائى.
ونقلت وكالة الانباء العمانية عن بيان لوزارة الصحة العمانية إن إحدى الحالات تخضع للعلاج بالمستشفى وبحالة صحية مستقرة ، بينما تخضع بقية الحالات للعزل المنزلي.
وأضافت ان العدد الكلى للحالات المسجلة في سلطنة عمان أصبح ( 33 ) حالة منها ( 29 ) حالة مرتبطة بالسفر إلى الخارج وجاري التقصي الوبائي عن أربع حالات.
واكدت وزارة الصحة العمانية أن ( 12 ) حالة قد تماثلت للشفاء.
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