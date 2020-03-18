العاهل المغربي يدعو الجيش لوضع المراكز الطبية رهن إشارة المنظومة الصحية‎

الرباط/تاج الدين العبدلاوي/الخليج 365

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجيش لوضع المراكز الطبية المجهزة، التي سبق له أن أمر بإحداثها بمختلف جهات المملكة "رهن إشارة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، إن اقتضى الحال وعند الحاجة".

جاء ذلك في بيان للديوان الملكي نشرته وكالة الأنباء المغربية مساء الثلاثاء، خلال ترؤس العاهل المغربي بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لتتبع تدبير انتشار وباء فيروس كورونا الجديد بالبلاد.

وقال البيان إن الملك محمد السادس "القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أصدر تعليماته للمفتش العام للقوات المسلحة، قصد وضع المراكز الطبية المجهزة، التي سبق له أن أمر بإحداثها لهذا الغرض، بمختلف جهات المملكة، رهن إشارة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، إن اقتضى الحال وعند الحاجة".

وأضاف أن المبادرة الملكية تندرج في إطار "المقاربة الاستباقية، التي أمر الملك باعتمادها منذ بداية ظهور هذا الوباء، وتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية غير المسبوقة، التي اتخذتها القطاعات والمؤسسات المعنية"، بهدف الحد من انتشاره، ومواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وتاتي توجيهات العاهل المغربي للجيش بعد اطلاعه على آخر تطورات الوضعية الصحية ببلاده من قبل وزير الصحة خالد آيت الطالب، والطاقة الاستيعابية للمستشفيات والوحدات الصحية، بمختلف جهات المملكة.

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كما وجه الملك محمد السادس السلطات المختصة للسهر على حسن تطبيق "التدابير الناجعة المتخذة في مجال ضمان تزويد الأسواق عبر التراب الوطني، بجميع المواد الغذائية والاستهلاكية، وبمواد التطهير والتعقيم، بصفة منتظمة ومتواصلة، ومحاربة مختلف أشكال الاحتكار والزيادة في الأسعار".

وأصدر الملك تعليماته لرئيس الحكومة ولجميع القطاعات المعنية، باتخاذ "جميع الإجراءات اللازمة، والإعداد لمرحلة جديدة، إن اقتضى الحال ذلك".

وأعلن المغرب مساء الثلاثاء، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إصابتها إلى 44 حالة، من بينها حالتا وفاة لشخصين مسنين، كان أن آخرهما رجل يبلغ من العمر 75 سنة، توفي أمس بمدينة سلا قرب الرباط.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 197 ألفا في 163 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر 7900، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.