تونس تواجه "كورونا" بحظر تجوال جزئي يبدأ الأربعاء

تونس/ يامنة سالمي/ الخليج 365

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الثلاثاء، حظر تجوال جزئي في كامل البلاد، بداية من الأربعاء، بين السادسة مساء (17:00 ت.غ) والسادسة صباحًا (07:00 ت.غ)، للحيلولة دون تفشي فيروس "كورنا".

وقال سعيّد، في كلمة للتونسيين بثّها التلفزيون الرسمي، إنه "أصدر أمر حظر التجول إلى القوات العسكرية وقوات الأمن الداخلي للقيام بدوريات مشتركة في كامل تراب البلاد".

وتابع أنه "ستعود الحياة إلى شكلها الطبيعي بعد أسبوعين على الأكثر".

وخاطب التونسيين قائلًا: "الحل الناجع والحقيقي هو بأيديكم فوعيكم بدقة الوضع الناجم عن تفشي هذه الجائحة العالمية وسلوككم في الفضاءات العامة، الكفيل في المقام الأول بالتصدي لهذا الوباء".

وتبلغ حالات الإصابة بالفيروس في تونس 24.

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ودعا سعيد التونسيين إلى "التخفيف من الاكتظاظ والتواجد بالأماكن العامة"، فـ"انتشار الوباء لم يبدأ بالتراجع في بعض الدول، إلا بالاحترام الكامل لإجراءات السلطة العليا".

وحثّ المواطنين على "التبرع بنصف الراتب أو أكثر لمن يستطع، وهو سيكون أول المتبرعين للمساهمة في جهود الدولة لمجابهة هذا الفيروس".

واتخذت الحكومة التونسية، الإثنين، تدابير جديدة لمواجهة الفيروس، منها غلق الحدود الجوية والبحرية، عدا رحلات نقل البضائع وعمليات الإجلاء.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب "كورونا" أكثر من 197 ألف شخص في 163 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 7900، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار "كورونا" على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

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