كورونا..90 إصابة جديدة في 6 دول عربية

إسطنبول/الخليج 365

سجلت 6 دول عربية، مساء الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في إصابات فيروس كورونا الجديد، بالإضافة لحالتي وفاة في إحدى تلك الدول، بحسب إعلانات رسمية لوزارة الصحة في كل دولة.

وسجلت السعودية 38 إصابة جديدة، ليرتفع العدد إلى 171 حالة، تعافى منهم 6.

ورصدت مصر حالتي وفاة لمصري (70 عامًا) وإيطالية (78 عاماً)، ليرتفع عدد الوفيات إلى 6، بالإضافة لتسجيل 30 إصابة جديدة، ما رفع العدد إلى 196، تماثل 26 منهم للشفاء.

وسجل الأردن 10 حالات إصابة جديدة، ليرتفع العدد إلى 40، بينها حالة شفيت من المرض.

وأعلن المغرب، تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 44.

وأكدت قطر أن عدد الحالات المصابة بكورونا بالبلاد وصلت إلى 442 بعد اكتشاف 3 حالات جديدة.

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فيما أكدت الحكومة الفلسطينية، تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا في بيت لحم ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 44‎‎.

بينما في السودان، قال وزير الصحة، أكرم علي التوم، إنه لم تتأكد حتى الثلاثاء أية حالة إصابة جديدة في البلاد، مشيرا إلى وجود 44 حالة في مركز الحجر الصحي، و10 حالات في مركز العزل، للاشتباه.

فيما أصدرت وزيرة الشباب والرياضة السودانية، ولاء البوشي، قرارًا بإيقاف كل المنافسات الرياضية، بما فيها كرة القدم، في الخرطوم وبقية الولايات، لمنع انتشار "كورونا".

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 197 ألفا في 163 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر 7900، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

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