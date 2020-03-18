واشنطن تدرج وزير دفاع النظام السوري في قائمة العقوبات

واشنطن / الخليج 365
أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، وزير دفاع النظام السوري علي عبد الله أيوب في قائمة العقوبات.
جاء ذلك في بيان وزارة المالية الأمريكية تضمن تغييرات في قائمة العقوبات المتعلقة بنظام الأسد في سوريا.
وأفاد البيان بإدراج وزير دفاع نظام الأسد علي عبدالله أيوب في قائمة "عقوبات على الأشخاص المحددين بشكل خاص".
واللافت أن أيوب تم إدراجه على قائمة العقوبات عقب الأزمة الإنسانية والمجازر التي قام بها نظام الأسد في إدلب.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر / كانون الأول 2019 "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" الذي يقضي بفرض عقوبات على النظام السوري وداعميه، بسبب جرائم الحرب التي ارتكبوها في البلاد.
ويفسح القانون المجال أمام فرض عقوبات على المرتزقة الأجانب من روسيا وإيران، وشخصيات عسكرية ومدنية رفيعة لدى النظام، بما في ذلك رئيسه بشار الأسد.
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