بغداد.. هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

قال مصدر أمني في الداخلية العراقية، مساء الثلاثاء، إن المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا وسط العاصمة بغداد، تعرضت لهجوم صاروخي، هو الثالث من نوعه خلال أسبوعين.

ويأتي الهجوم بعد ساعات من تكليف عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل اعتراض أعلنه تحالف الفتح الذي يضم غالبية فصائل الحشد الشعبي.

وقال المصدر، للأناضول، الذي طلب عدم الإشارة لاسمه، إن "المنطقة الخضراء تعرضت إلى قصف بـ 3 صواريخ كاتيوشا، سقطت بمحيط المنطقة الخضراء".

وأوضح أن "الهجوم لم يحدث أضرارا مادية أو خسائر بشرية".

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وخلال الأسبوعين الماضيين، استهدفت المنطقة الخضراء مرتين، دون أن يسفر ذلك عن إصابات.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها الجنود الأمريكيين في العراق.

وكانت فصائل شيعية مسلحة من بينها كتائب حزب الله العراقي المرتبطة بإيران، هددت باستهداف مواقع تواجد القوات الأمريكية في العراق، في حال لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، صّوت البرلمان العراقي، بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، إثر مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.

ويأتي تكليف الزرفي بعد أن تنحى رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي، مطلع مارس/آذار الجاري، عن مهمة تشكيل الحكومة إثر فشله في إقناع السنة والأكراد لدعم تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي.

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